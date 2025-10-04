মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী’র উদ্যোগে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের মদনাডাঙ্গায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী’র উদ্যোগে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার রাতে এ আলোচনা সভা হয়।
জামায়াতে ইসলামী নেতা মাওলানা জাহিদুল ইসলাম বাবুলের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা আমীর মাওলানা মোঃ তাজ উদ্দীন খান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা আমীর মাওলানা সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, শ্যামপুর ইউনিয়ন আমীর মাওলানা মফিদুল ইসলাম এবং ইউনিয়ন সেক্রেটারি মকলেছুর রহমান।