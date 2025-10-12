রবিবার, ১২ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী’র বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী’র বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১২, ২০২৫ ২:২৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

সরকার ঘোষিত আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে “জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ” জারি ও উক্ত আদেশের ওপর গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী।

রবিবার সকালের দিকে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জামান নগর উদ্যান এবং জেলা প্রশাসন চত্বরে সমাবেশ শেষ জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর দাবি সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা রাজনৈতিক সম্পাদক কাজী রুহুল আমিন ও মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী।

এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম এবং জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুল সালামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে টাইফয়েড টিকাদান ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন

মেহেরপুরে জেলা অ্যাসিড অপরাধ নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা...

মেহেরপুরে জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জেলা চোরাচালান প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা স্কুল ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন আনন্দবাস মিয়া মুনসুর...

মেহেরপুর জেলা মানব পাচার প্রতিরোধ কমিটির সভা অনুষ্ঠিত