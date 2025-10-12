মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী’র বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান

মেহেরপুর নিউজ:
সরকার ঘোষিত আগামী ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় নির্বাচনের পূর্বে “জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়ন আদেশ” জারি ও উক্ত আদেশের ওপর গণভোট আয়োজনসহ পাঁচ দফা দাবি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিক্ষোভ মিছিল ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী।
রবিবার সকালের দিকে মেহেরপুর শহীদ শামসুজ্জামান নগর উদ্যান এবং জেলা প্রশাসন চত্বরে সমাবেশ শেষ জেলা প্রশাসক বরাবর স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। পরে জেলা প্রশাসক বরাবর দাবি সংবলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের সভাপতিত্বে আয়োজিত সমাবেশে বক্তব্য রাখেন জেলা রাজনৈতিক সম্পাদক কাজী রুহুল আমিন ও মুজিবনগর উপজেলা আমির খান জাহান আলী।
এসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম এবং জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আব্দুল সালামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।