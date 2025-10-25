মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান শনিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের টেংরামারী গ্রামে গণসংযোগ করেছেন।
গণসংযোগকালে তিনি এলাকাবাসীর সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, আমদহ ইউনিয়নের আমির বজলুর রশিদ, সেক্রেটারি রিপন, টেংরামারী ইউনিয়ন সভাপতি আল-আমিনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।