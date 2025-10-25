শনিবার, ২৫শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৫, ২০২৫ ৬:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান শনিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার আমদহ ইউনিয়নের টেংরামারী গ্রামে গণসংযোগ করেছেন।

গণসংযোগকালে তিনি এলাকাবাসীর সাথে কুশল বিনিময় করেন এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, আমদহ ইউনিয়নের আমির বজলুর রশিদ, সেক্রেটারি রিপন, টেংরামারী ইউনিয়ন সভাপতি আল-আমিনসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে ফ্রি...

বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ২ নম্বর...

শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে চৌগাছা ইয়াংস্টার জয়ী

মেহেরপুরে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির অভিষেক ও খুলনা...

গাংনীর দুই সীমান্তে নারীসহ ৬০ বাংলাদেশীকে পুশব্যাক করলাে...

আমঝুপিতে মাসুদুল হাসান স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে দারিয়াপুর...