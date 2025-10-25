শনিবার, ২৫শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৫, ২০২৫ ৭:১১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামী’র উদ্যোগে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা সভাপতি ও বুড়িপোতা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর পৌর শাখার আমির সোহেল রানা ডলার।

ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচিতে স্থানীয় তরুণ-তরুণীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।



