মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচি

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর পৌরসভার ৩ নম্বর ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামী’র উদ্যোগে ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে। শনিবার দুপুরে পৌরসভার তিন নম্বর ওয়ার্ডে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা সভাপতি ও বুড়িপোতা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুর রউফ মুকুল।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর পৌর শাখার আমির সোহেল রানা ডলার।
ফ্রি ব্লাড গ্রুপিং কর্মসূচিতে স্থানীয় তরুণ-তরুণীসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন।