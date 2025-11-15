শনিবার, ১৫ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৩শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

কর্তৃক Meherpur News
নভেম্বর ১৫, ২০২৫ ১২:৪৮ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে পৌরসভার কালাচাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন এবং ৪ নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি সাব্বির হুসাইন।

ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ সরবরাহ করা হয়।




