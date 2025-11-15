মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর পৌরসভার ৪ নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে একটি ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে পৌরসভার কালাচাঁদপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এ ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়।
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খান প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন এবং ৪ নং ওয়ার্ড জামায়াতে ইসলামীর সভাপতি সাব্বির হুসাইন।
ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পে বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করা হয়। পাশাপাশি চিকিৎসকদের পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাপত্র ও ওষুধ সরবরাহ করা হয়।