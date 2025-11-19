মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর বিশাল মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা

বুধবার, ১৯শে নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৪ঠা অগ্রহায়ণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৭শে জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
নভেম্বর ১৯, ২০২৫ ৬:৪৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বুধবার দুপুর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত ব্যাপক মোটরসাইকেল শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর–১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান।

মেহেরপুর সরকারি কলেজ গেট থেকে শুরু হওয়া শোভাযাত্রাটি সদর উপজেলার দিঘিরপাড়া, গোপালপুর, মদনডাঙ্গা, আলমপুর হয়ে গাংনী উপজেলার গাড়াডোব ঘুরে আবার সদর উপজেলার খোকসা, আমঝুপি, কোলা, নুরপুর এলাকায় যায়। পরে মুজিবনগর উপজেলার যতারপুর, কোমরপুর, মহাজনপুর, রতনপুর, বল্লভপুর, কেদারগঞ্জ মোড় হয়ে রামনগর, পুরন্দপুর, দারিয়াপুর, মোনাখালী এবং শেষে সদর উপজেলার চকশ্যামনগর, বন্দর ও বামনপাড়া ঘুরে শোভাযাত্রাটি মেহেরপুর শহরে এসে শেষ হয়।

শোভাযাত্রার সম্মুখভাগে একটি খোলা জিপে দাঁড়িয়ে নেতৃত্ব দেন মাওলানা তাজ উদ্দিন খান। তিনি রাস্তার দুই পাশে দাঁড়িয়ে থাকা জনতাকে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান।

শোভাযাত্রায় অংশ নেন—জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেনসহ অঙ্গ ও সহযোদ্ধা সংগঠনের বহু নেতাকর্মী। বর্ণিল গেঞ্জি পরে তারা শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করেন।




