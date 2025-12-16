মেহেরপুর নিউজ:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী জেলা শাখার যুব বিভাগের উদ্যোগে একটি বিজয় র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর–মুজিবনগর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজউদ্দিন খানের নেতৃত্বে র্যালিটি অনুষ্ঠিত হয়।
র্যালিটি মেহেরপুর জেলা মডেল মসজিদের সামনে থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে কাথুলী বাসস্ট্যান্ডে গিয়ে শেষ হয়।
র্যালিতে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামীর সূরা কমিটির সদস্য ও সেক্রেটারি মো. ইকবাল হুসাইন, জেলা নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব উল আলম, জেলা রাজনৈতিক সেক্রেটারি মাওলানা রুহুল আমিন, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, মুজিবনগর উপজেলা আমির মাওলানা খান জাহান আলী, মেহেরপুর পৌর আমির সোহেল রানা ডলার, সদর উপজেলা সেক্রেটারি জাব্বারুল ইসলাম, ইসলামী ছাত্রশিবিরের জেলা সভাপতি আব্দুস সালাম ও জেলা সেক্রেটারি সাইদুর রহমান।
এছাড়াও জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রশিবিরের বিপুল সংখ্যক নেতাকর্মী র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।