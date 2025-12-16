বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর জামায়াতের উদ্যোগে দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট

মেহেরপুর নিউজ:
মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর যুব ও ক্রীড়া বিভাগের উদ্যোগে দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।
মঙ্গলবার মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টে পৌর এলাকার মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে।
ফাইনাল খেলায় ৭ নম্বর ওয়ার্ড ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দল মুখোমুখি হয়। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় ৭ নম্বর ওয়ার্ড দল ৬-১ গোলে ৪ নম্বর ওয়ার্ড দলকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে।
খেলা শেষে বিজয়ী ও রানারআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন।