মঙ্গলবার, ১৬ই ডিসেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১লা পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৪শে জমাদিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর জামায়াতের উদ্যোগে দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর জামায়াতের উদ্যোগে দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট

কর্তৃক Meherpur News
ডিসেম্বর ১৬, ২০২৫ ৬:৪১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর যুব ও ক্রীড়া বিভাগের উদ্যোগে দিনব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়। টুর্নামেন্টে মেহেরপুর পৌরসভার ৭ নম্বর ওয়ার্ড চ্যাম্পিয়ন হওয়ার গৌরব অর্জন করে।

মঙ্গলবার মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত এ টুর্নামেন্টে পৌর এলাকার মোট ৮টি দল অংশগ্রহণ করে।

ফাইনাল খেলায় ৭ নম্বর ওয়ার্ড ও ৪ নম্বর ওয়ার্ডের দল মুখোমুখি হয়। উত্তেজনাপূর্ণ খেলায় ৭ নম্বর ওয়ার্ড দল ৬-১ গোলে ৪ নম্বর ওয়ার্ড দলকে পরাজিত করে শিরোপা জয় করে।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানারআপ দলের খেলোয়াড়দের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে মহান বিজয় দিবসে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর যুব বিভাগের উদ্যোগে বিজয় র‍্যালি

বিজয় দিবসে মেহেরপুর জেলা বিএনপির শোভাযাত্রা ও শহীদ...

বিজয় দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অমীমাংসিত

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত পরিবারবর্গকে সংবর্ধনা

মেহেরপুরে তিন দিনব্যাপী বিজয় মেলার উদ্বোধন