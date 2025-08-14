বৃহস্পতিবার, ১৪ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩০শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

আগস্ট ১৪, ২০২৫ ৭:৪৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। বৃহস্পতিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মেহেরপুর হোটেল বাজার থেকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সামনে প্রধান সড়ক পর্যন্ত গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগ চলাকালে তিনি শহরের প্রধান সড়কের দুপাশের ব্যবসায়ী ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং সমর্থন কামনা করেন। এ সময় জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, পৌর সেক্রেটারি সোহেল রানা ডলার, মেহেরপুর জেলা বিএমএ’র সভাপতি ডা. আব্দুস সালাম, পেশাজীবী সংগঠনের সভাপতি আলামিন ইসলাম বকুল, শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, রফিকুল ইসলামসহ দলীয় নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।


