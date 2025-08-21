মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। বৃহস্পতিবার মুজিবনগর উপজেলার দারিয়াপুর ইউনিয়নের কালিতলা ও পুরন্তপুর গ্রামে তিনি এ গণসংযোগ পরিচালনা করেন।
গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় পথচারী ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের কাছে দোয়া ও সমর্থন প্রার্থনা করেন। এ সময় তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন ওলামায়ে পরিষদের জেলা সভাপতি ফিরাতুল ইসলাম নাঈম, মুজিবনগর উপজেলা আমির মাওলানা খান জাহান আলী, সেক্রেটারি খাইরুল বাশার, দারিয়াপুর ইউনিয়ন সভাপতি আব্দুল হালিমসহ স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর নেতৃবৃন্দ।