মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ :
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। রবিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি বারাদি ইউনিয়নের রাজনগর ও যুগিন্দা গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন এবং পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
গণসংযোগকালে উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতে ইসলামির নায়েবে আমির মাওলানা মাহাবুব উল আলম, সদর উপজেলা আমির মাওলানা সোহেল রানা, জেলা শাখার সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, বারাদি ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ও চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী আসাদুজ্জামান, রাজনগর ও যুগিন্দা ওয়ার্ড সভাপতি আলাউদ্দিন, জামাতুল ইসলামসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।