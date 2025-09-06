মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সঃ) উদযাপন

মেহেরপুর নিউজঃ
পবিত্র ঈদ-ই মিলাদুন্নবী (সঃ) উপলক্ষে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে আলোচনা সভা ও নাতে রাসুল সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার রাতে শহীদ শামসুজ্জোহা নগর উদ্যানে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমীর সোহেল রানা ডলারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পৌর জামায়াতের আমীর মাওলানা মো. তাজউদ্দিন খান। এসময় কানন সাহিত্য সংস্কৃতি সংগঠনের শিল্পীরা নাতে রাসুল পরিবেশন করেন।
অনুষ্ঠানে কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় এবং বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। এসময় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন, সদর উপজেলা আমীর সোহেল রানা, সাবেক সেক্রেটারি সিদ্দিকুর রহমান, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজী রুহুল আমিন প্রমুখ।