মেহেরপুরে জামায়াত নেতা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

নভেম্বর ৯, ২০২৫ ৭:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান রবিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার কলাইডাঙ্গা গ্রামে গণসংযোগ করেছেন।

গণসংযোগকালে তিনি স্থানীয় জনগণ ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আসন্ন জাতীয় নির্বাচনে দলের পক্ষে সমর্থন কামনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতের নায়েবে আমির মাওলানা মাহবুব আলম, জেলা সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, সদর শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়নের আমির মাওলানা আসাদুজ্জামান, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাকসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।




