মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। সোমবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের বেলতলা ও শ্যামপুর গ্রামে তিনি এ গণসংযোগ পরিচালনা করেন।
গণসংযোগকালে তিনি পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর নাইবে আমির মাওলানা মাহবুব উল আলম, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, শ্যামপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা মফিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি মকলেছুর রহমান, শ্যামপুর ও বেলতলা ওয়ার্ড সভাপতি সাইদুল ইসলাম মাওলানা প্রমুখ।