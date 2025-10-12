মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন।
রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি সদর উপজেলার শ্যামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেন।
গণসংযোগকালে তিনি এলাকাবাসী ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে দলের পক্ষে ভোট প্রার্থনা করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের জেলা সভাপতি আব্দুর রউফ মুকুল, রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজি রুহুল আমিন, মেহেরপুর সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাষ্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সদর উপজেলা সভাপতি আবুল হোসেন, শ্যামপুর ইউনিয়ন আমির মাওলানা মফিদুল ইসলাম, সেক্রেটারি মকলেছুর রহমান, ওয়ার্ড সভাপতি আসরাফুল ইসলাম আকেরুলসহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ।