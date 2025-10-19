মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের পাটকেলপোতা গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন।
গণসংযোগকালে তিনি পথচারী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে দোয়া ও সমর্থন চান।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়ন আমির মাওলানা আছাদুল ইসলাম, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক, এবং পাটকেলপোতা ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা ফরিদউদ্দিন প্রমুখ।