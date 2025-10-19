রবিবার, ১৯শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১৯, ২০২৫ ৮:৫২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান রবিবার বিকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার বারাদী ইউনিয়নের পাটকেলপোতা গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ করেছেন।

গণসংযোগকালে তিনি পথচারী ও এলাকাবাসীর সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে দোয়া ও সমর্থন চান।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর জামায়াতে ইসলামীর সেক্রেটারি ইকবাল হুসাইন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, মেহেরপুর শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি আবুল হোসেন, বারাদী ইউনিয়ন আমির মাওলানা আছাদুল ইসলাম, সেক্রেটারি আব্দুর রাজ্জাক, এবং পাটকেলপোতা ওয়ার্ড সভাপতি মাওলানা ফরিদউদ্দিন প্রমুখ।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে বিএনপি নেতা মাসুদ অরুনের গণসংযোগ

মেহেরপুরে বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাড. কামরুল হাসানের গণসংযোগ

শোলমারি ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে নাটোর একাদশের জয়

মেহেরপুরে পুলিশের দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ কর্মশালা...

মেহেরপুরে জেন্ডার সচেতনতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে...

ডাকাতি মামলায় ১০ বছরের সাজাপ্রাপ্ত পলাতক দুই আসামি...