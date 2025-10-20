মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

অক্টোবর ২০, ২০২৫ ৮:৩৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামির আমির ও মেহেরপুর-১ (সদর-মুজিবনগর) আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান সোমবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সদর উপজেলার বুড়িপোতা ইউনিয়নের যাদবপুর গ্রামে গণসংযোগ করেন।

গণসংযোগকালে তিনি পথচারী ও স্থানীয়দের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং তাদের দোয়া ও সমর্থন কামনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা জামায়াতের রাজনৈতিক সেক্রেটারি কাজি রুহুল আমিন, সদর উপজেলা আমির সোহেল রানা, উপজেলা সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান প্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, বুড়িপোতা ইউনিয়ন আমির হাফেজ আবু জাফর সোহেল, ইউনিয়ন সেক্রেটারি আব্দুস সালাম এবং যাদবপুর ওয়ার্ড সভাপতি শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।



