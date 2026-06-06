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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াতের যুব বিভাগের বৃক্ষরোপণ ও চারা বিতরণ কর্মসূচি

কর্তৃক Meherpur News
জুন ৬, ২০২৬ ৮:২৯ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মেহেরপুর জেলা যুব বিভাগের উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও বিভিন্ন ধরনের ফলজ এবং বনজ গাছের চারা বিতরণ করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর ২৫০ শয্যাবিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতাল প্রাঙ্গণে এ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। কর্মসূচির অংশ হিসেবে বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ এবং বৃক্ষরোপণ করা হয়।

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী যুব বিভাগের সভাপতি সোহেল রানা ডলার কর্মসূচির উদ্বোধন করেন। এ সময় জামায়াত নেতা নুর রহমান, জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি খালিদ সাইফুল ইসলামসহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সবুজায়ন বৃদ্ধিতে বেশি বেশি গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।




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