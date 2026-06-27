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বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও চারা বিতরণের উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
জুন ২৭, ২০২৬ ৮:০০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিকে বেগবান করার লক্ষ্যে মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও গাছের চারা বিতরণের উদ্বোধন করা হয়েছে।

শনিবার দুপুরে মেহেরপুর শহরের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের মাঠপাড়া এলাকায় এ কর্মসূচির উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামীর আমির সোহেল রানা ডলার গাছের চারা বিতরণের মাধ্যমে কর্মসূচির উদ্বোধন করেন।

এ সময় স্থানীয় জামায়াতে ইসলামীর নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। তারা পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সবুজায়ন বৃদ্ধিতে বেশি বেশি গাছ লাগানোর আহ্বান জানান।




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