মেহেরপুরে জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের উদ্যোগে বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার বর্ণাঢ্য উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মাঠে এ প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়।
জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ রিতা পারভীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপাধ্যক্ষ শামসুর রহমান টুটুলের সঞ্চালনায় স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন অধ্যক্ষ রিতা পারভীন। অনুষ্ঠানের শুরুতে জাতীয় সংগীতের তালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়। পরে বেলুন উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন ঘোষণা করা হয় এবং ক্রীড়া শপথ বাক্য পাঠ করানো হয়।
এর আগে শিক্ষার্থীরা মনোজ্ঞ কুচকাওয়াজ প্রদর্শন করে। অতিথিবৃন্দ কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং সালাম গ্রহণ করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শিক্ষক-শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।