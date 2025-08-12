মেহেরপুরে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে এসএসসি/দাখিল ও সমমান পরীক্ষায় জিপিএ-৫ অর্জনকারী কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা প্রদান করা হয়েছে। বাংলাদেশ ইসলামী ছাত্রশিবির মেহেরপুর জেলা শাখার উদ্যোগে মঙ্গলবার সকালে পৌর কমিউনিটি সেন্টারে এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়।
মেহেরপুর জেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবদুস সালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় ছাত্রঅধিকার সম্পাদক আমিরুল ইসলাম। জেলা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি সাইদুর ইসলামের সঞ্চালনায় প্রধান আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির মাওলানা তাজউদ্দিন খান।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রশিবিরের সভাপতি মাহমুদুল হাসান, জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও বাংলাদেশ আদর্শ শিক্ষক ফেডারেশন মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি অধ্যক্ষ আল-আমিন বকুল, জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি ইকবাল হোসেন এবং জেলা ছাত্রশিবিরের সাবেক সভাপতি ও পৌর আমির সোহেল রানা ডলার।
এছাড়া উপস্থিত ছিলেন সাবেক জেলা সভাপতি সাখাওয়াত হোসেন, পৌর শিবিরের সভাপতি আবু রায়হান, সরকারি কলেজ ছাত্রশিবিরের সভাপতি কামরুল ইসলাম নাহিদ এবং মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রশিবিরের সভাপতি আবু তালহা প্রমুখ।
অনুষ্ঠানে ইসলামী সংগীত ও নাটক পরিবেশিত হয় এবং কৃতি শিক্ষার্থীদের সম্মাননা ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।