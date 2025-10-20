মেহেরপুরে জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
আসন্ন জুনিয়র বৃত্তি পরীক্ষা ২০২৫ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম। সভায় পরীক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও পরীক্ষা পরিচালনা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হয়।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) পার্থ প্রতিম সাহা, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার মনিরুল ইসলাম, মুজিবনগর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসার আবদুল্লাহ আল মামুন, সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক আব্দুল লতিফ, এবং জেলা শিক্ষা অফিসের গবেষণা কর্মকর্তা আখতারুজ্জামান প্রমুখ।