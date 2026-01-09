মেহেরপুরে জুম্মার নামাজের সময় দুটি মোটরসাইকেল চুরি

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের দুটি গ্রাম থেকে জুম্মার নামাজের সময় পৃথক দুটি মোটরসাইকেল চুরির ঘটনা ঘটেছে। শুক্রবার দুপুরে এ চুরির ঘটনাগুলো ঘটে।
অভিযোগের তথ্য অনুযায়ী, মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের উজলপুর গ্রামের ইয়ারুল ইসলামের ছেলে রাসেল জুম্মার নামাজ আদায়ের উদ্দেশ্যে নিজের ১৫০ সিসি পালসার মোটরসাইকেল নিয়ে স্থানীয় মসজিদে যান। নামাজ শেষে মসজিদ থেকে বের হয়ে তিনি দেখতে পান তার মোটরসাইকেলটি নেই। চুরি হওয়া মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর মেহেরপুর-ল-১২-৪২৪৯।
একই সময়ে একই ইউনিয়নের রামদাসপুর গ্রামের মিনারুল ইসলামের ছেলে শহীদের মোটরসাইকেলও চুরি হয়। শহীদ বাড়ি থেকে নিজের মোটরসাইকেল নিয়ে রামদাসপুর গ্রামের মসজিদে জুম্মার নামাজ আদায় করতে যান। নামাজ শেষে বের হয়ে তিনি আর তার মোটরসাইকেলটি খুঁজে পাননি। মোটরসাইকেলটির রেজিস্ট্রেশন নম্বর মেহেরপুর-হ-১৩-১৩৪৪।
এ ঘটনায় ভুক্তভোগীরা মেহেরপুর সদর থানায় পৃথক দুটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন।
মেহেরপুর সদর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) হুমায়ুন কবীর ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে বলেন, “লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। পুলিশ বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে তদন্ত করছে। তদন্ত অনুযায়ী পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।”