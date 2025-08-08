শুক্রবার, ৮ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের হাতে ছাগল ও রাজহাঁসের পুরস্কার

আগস্ট ৮, ২০২৫

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড যুব সম্প্রদায়ের আয়োজনে বিসিক মাঠে অনুষ্ঠিত জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টের বিজয়ীদের হাতে অনন্য পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়েছে। শুক্রবার (৮ আগস্ট) সন্ধ্যায় পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর পৌর জামায়াতে ইসলামির আমির ও সাবেক কাউন্সিলর সোহেল রানা ডলার।

তিনি চ্যাম্পিয়ন দলের হাতে একটি ছাগল এবং রানারআপ দলের হাতে দুটি রাজহাঁস তুলে দেন। এসময় বক্তব্য রাখেন মোস্তফা কামাল ও আব্দুল জব্বার।

অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন মনজুরুল ইসলাম টুটুল, সাদ্দাম হোসেনসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিরা। আয়োজকরা জানান, এ ধরনের পুরস্কার প্রদানের মধ্য দিয়ে খেলোয়াড়দের উৎসাহিত করা এবং খেলাধুলার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোই ছিল তাদের মূল উদ্দেশ্য।


