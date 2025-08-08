মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ডেঞ্জার বয়েজ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড যুব সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আয়োজিত জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডেঞ্জার বয়েজ। শুক্রবার (৮ আগস্ট) মেহেরপুর বিসিক মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা ২-১ গোলে বেস্ট ইলেভেনকে হারায়।
খেলার প্রথমার্ধেই আলিফের করা একমাত্র গোলে এগিয়ে যায় ডেঞ্জার বয়েজ। দ্বিতীয়ার্ধে আবারও আলিফ গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। শেষ দিকে বেস্ট ইলেভেনের সবুজ একটি গোল পরিশোধ করলেও জয়ের হাসি ছিল ডেঞ্জার বয়েজের মুখে।
খেলায় আলিফ ম্যান অব দা ম্যাচ, শুভ ম্যান অব দা টুর্নামেন্ট, আলিফ সর্বোচ্চ গোলদাতা, জিহাদ সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হন।