শুক্রবার, ৮ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৪শে শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ডেঞ্জার বয়েজ
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ডেঞ্জার বয়েজ

কর্তৃক Meherpur News
আগস্ট ৮, ২০২৫ ৭:৩৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ড যুব সম্প্রদায়ের উদ্যোগে আয়োজিত জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ডেঞ্জার বয়েজ। শুক্রবার (৮ আগস্ট) মেহেরপুর বিসিক মাঠে অনুষ্ঠিত ফাইনালে তারা ২-১ গোলে বেস্ট ইলেভেনকে হারায়।

খেলার প্রথমার্ধেই আলিফের করা একমাত্র গোলে এগিয়ে যায় ডেঞ্জার বয়েজ। দ্বিতীয়ার্ধে আবারও আলিফ গোল করে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন। শেষ দিকে বেস্ট ইলেভেনের সবুজ একটি গোল পরিশোধ করলেও জয়ের হাসি ছিল ডেঞ্জার বয়েজের মুখে।

খেলায় আলিফ ম্যান অব দা ম্যাচ, শুভ ম্যান অব দা টুর্নামেন্ট, আলিফ সর্বোচ্চ গোলদাতা, জিহাদ সেরা গোলকিপার নির্বাচিত হন।


Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে ‘আজ ও আগামী’ শীর্ষক সুধীজন সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরে জুলাই স্মৃতি ফুটবল টুর্নামেন্টে বিজয়ীদের হাতে ছাগল...

মেহেরপুরে মিনি ফুটবল টুর্নামেন্টের উদ্বোধন

মেহেরপুরে বাল্যবিবাহে বর কারাগারে, দুলাভাইয়ের জরিমানা

গাংনীতে পানিতে ডুবে শিশুর মৃত্যু

গাংনী উপজেলা ও পৌর বিএনপির কাউন্সিলের উদ্বােধন