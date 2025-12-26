মেহেরপুরে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত, দুর্ভোগে শ্রমজীবী মানুষ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুরে জেঁকে বসেছে তীব্র শীত। উত্তরের হিমেল হাওয়া ও ঘন কুয়াশায় জনজীবন কার্যত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। শীতের তীব্রতায় সবচেয়ে বেশি দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে খেটে খাওয়া শ্রমজীবী মানুষদের।
আবহাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, চলতি মৌসুমে মেহেরপুর জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রার রেকর্ড হয়েছে। গত কয়েকদিন ধরে তাপমাত্রা ক্রমাগত কমে যাওয়ায় সাধারণ মানুষকে চরম কষ্ট ভোগ করতে হচ্ছে। সকাল থেকে ঘন কুয়াশার কারণে বেলা বাড়লেও সূর্যের দেখা মিলছে না, ফলে সারাদিনই শীতের তীব্রতা অনুভূত হচ্ছে।
তীব্র ঠান্ডা থেকে বাঁচতে অনেক এলাকায় রাস্তার দুই পাশে আগুন জ্বালিয়ে শীত নিবারণের চেষ্টা করতে দেখা গেছে সাধারণ মানুষকে। তবে শীতের কারণে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন দিনমজুর, রিকশাচালক ও নিম্নআয়ের মানুষরা। ঠান্ডার কারণে তারা ঠিকমতো কাজে বের হতে পারছেন না, ফলে কাজ পাওয়াটাই হয়ে উঠছে বড় চ্যালেঞ্জ।
এদিকে ঘন কুয়াশার প্রভাবে সড়কপথে যান চলাচল স্বাভাবিকের তুলনায় অনেকটাই কমে গেছে। অনেক যানবাহনকে বেলা বাড়লেও হেডলাইট জ্বালিয়ে চলাচল করতে দেখা গেছে, যা দুর্ঘটনার ঝুঁকিও বাড়াচ্ছে।
অন্যদিকে শীতজনিত রোগের প্রাদুর্ভাব বাড়ার আশঙ্কা করছেন চিকিৎসকরা। বিশেষ করে নিউমোনিয়া, ঠান্ডাজনিত কাশি ও জ্বর থেকে রক্ষা পেতে শিশু ও বয়োজ্যেষ্ঠদের বাড়তি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন তারা। উষ্ণ পোশাক ব্যবহার ও প্রয়োজনে দ্রুত চিকিৎসা নেওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।