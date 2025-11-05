মেহেরপুরে জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তমূলক গ্রাম আদালত বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে বুধবার সকালে “জেন্ডার সংবেদনশীল ও অন্তর্ভুক্তমূলক গ্রাম আদালত” বিষয়ক এক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগের উপপরিচালক পার্থ প্রতিম শীলের সভাপতিত্বে কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
এছাড়া, বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোছা. নাসিমা খাতুন। গ্রাম আদালত প্রজেক্টের জেলা ব্যবস্থাপক আসাদুজ্জামান কর্মশালায় বিস্তারিত আলোচনায় অংশ নেন।
কর্মশালায় জানানো হয়, মেহেরপুর জেলায় গত এক বছরে গ্রাম আদালতে মোট ৪৭৫টি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে ৪৬৯টি মামলা সরাসরি গ্রাম আদালতে এবং বাকি ৬টি মামলা জেলা আদালতের মাধ্যমে নিষ্পত্তি হয়। মোট ৪৩৪টি মামলার নিস্পত্তি হয়েছে, যার মধ্যে ২০১টি মামলা নারীদের এবং ২৩৩টি মামলা পুরুষদের।
এছাড়া, গ্রাম আদালতের মাধ্যমে ৪৮ লাখ ১২ হাজার ৪২০ টাকা ক্ষতিপূরণ আদায় করা হয়েছে। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম কর্মশালার শেষে উপস্থিত সকলকে গ্রাম আদালতকে আরও কার্যকর ও সক্রিয় করতে চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্যসহ সমাজের সকল অংশকে আরও বেশি ভূমিকা রাখার আহ্বান জানান।
কর্মশালায় জেলার বিভিন্ন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য, সাংবাদিক এবং বিভিন্ন এনজিও প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করেন।
এ ধরনের উদ্যোগ গ্রাম আদালতের প্রতি জনগণের আস্থা বাড়াবে এবং আইনি সহায়তা প্রদানকে আরও সহজ করবে বলে আশা প্রকাশ করা হয়।