মেহেরপুরে জেন্ডার সচেতনতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে প্রশিক্ষণ সম্পন্ন

মেহেরপুর নিউজ:
এফসিডিও’র অর্থায়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ-এর মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (MIPS) প্রকল্পের আওতায় জেন্ডার সচেতনতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (১৯ অক্টোবর) মেহেরপুর ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে দিনব্যাপী এ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। পিএফজির পিস অ্যাম্বাসেডর সায়্যেদাতুন্নেসা নয়নের সভাপতিত্বে সনদ বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মো. সিরাজুম মুনিরা।
বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পিএফজির কোঅর্ডিনেটর মুজাহিদ আল মুন্না। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ওয়াইপিএজি কোঅর্ডিনেটর রাজিয়া খাতুন বিপাশা, সহসমন্বয়কারী আলমিন আলিফ খান আরমা, প্রতিষ্ঠাতা সমন্বয়কারী মেহেরাব হোসেনসহ ওয়াইপিএজির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।
প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের এরিয়া কোঅর্ডিনেটর এস. এম. রাজু জবেদ এবং সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করা হয়।
প্রশিক্ষণে সদর উপজেলার নারী ও পুরুষ যুব প্রতিনিধিরা অংশ নেন। তারা রাজনৈতিক, সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবামূলক সংগঠনের প্রতিনিধি এবং ইয়ুথ পিস অ্যাম্বাসেডর গ্রুপ (YPAG)-এর সদস্য। অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে মেহেরপুর সদর উপজেলাকে সম্প্রীতি ও সহিংসতামুক্ত এলাকা হিসেবে গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।