মেহেরপুরে জেন্ডার সচেতনতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ

মেহেরপুর নিউজঃ
এফসিডিও’র অর্থায়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের মাল্টি-স্টেকহোল্ডার ইনিশিয়েটিভ ফর পিস অ্যান্ড স্ট্যাবিলিটি (এমআইপিস) প্রকল্পের আওতায় মেহেরপুর সদরে জেন্ডার সচেতনতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ বিষয়ে একদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার ইসলামিক ফাউন্ডেশন মিলনায়তনে আয়োজিত এই প্রশিক্ষণে রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধি—যারা পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) ও নারী শান্তি সহায়ক দল (ওয়েভ)-এর সদস্য—অংশগ্রহণ করেন। অংশগ্রহণকারীরা ভবিষ্যতে মেহেরপুর সদর উপজেলায় সম্প্রীতি, জেন্ডার সমতা ও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে বিভিন্ন উদ্যোগ বাস্তবায়নে ভূমিকা রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।
অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপপরিচালক মো. সিরাজুম মুনির।
এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন—পিএফজি কোঅর্ডিনেটর এস.এম. মুজাহিদ আল মুন্না, পিস অ্যাম্বাসেডর সায়্যেদাতুন্নেসা নয়ন, আজমল হোসেন মিন্টু, মো. সিরাজ উদ্দীন, রোকসানা খাতুন, ওয়েভ সমন্বয়কারী সুমি বিশ্বাসসহ অন্যান্য সদস্য।
প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের খুলনা অঞ্চলের এরিয়া কোঅর্ডিনেটর এস.এম. রাজু জবেদ। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন ফিল্ড কোঅর্ডিনেটর মো. আশরাফুজ্জামান এবং একাউন্টস অফিসার অধিশ দাশ।
প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের হাতে সনদপত্র তুলে দেওয়া হয়।