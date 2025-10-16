মেহেরপুরে জেলা আইনজীবী সমিতির সদস্যদের মাঝে ২০২৬ সালের ডায়েরি বিতরণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা আইনজীবী সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এস. এম. সাইদুর রাজ্জাক টোটনের পক্ষ থেকে সমিতির সদস্যদের মধ্যে ২০২৬ সালের ডায়েরি বিতরণ করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে মেহেরপুর জেলা আইনজীবী ভবন মিলনায়তনে এই ডায়েরি বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়। জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি অ্যাডভোকেট মারুফ আহমেদ বিজন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সদস্যদের হাতে ডায়েরি তুলে দেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন সমিতির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট এস. এম. সাইদুর রাজ্জাক টোটন, অ্যাডভোকেট আসাদুজ্জামান, অ্যাডভোকেট মুস্তাফিজুর রহমান তুহিন, অ্যাডভোকেট আদিল করিমসহ জেলা আইনজীবী সমিতির অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।