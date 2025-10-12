রবিবার, ১২ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জেলা আইন-শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ১২, ২০২৫ ২:০৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে সভায় অন্যদের মধ্যে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোঃ জামিনুর রহমান খান , অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থপ্রতিম শীল,, সিভিল সার্জন ডা. একেএম আবু সাঈদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফসর ড. এ কে এম নজরুল কবীর,সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক শামসুল আলম, পিপি সাইদুর রাজ্জাক, জেলা সমাজসেবা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আসাদুল ইসলাম, জেলা কমান্ড্যান্ট কামরুজ্জামান,জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর উপপরিচালক মহিবুর রহমান,জেলা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির,জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন।

এছাড়াও ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আবদুর রাহীম, মেহেরপুর সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান,জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ পরিচালক নাসিমা খাতুন,বিজিবি’র প্রতিনিধী মিজানুর রহমান, প্রভেশন কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক জিয়াউদ্দিন,মেহেরপুর জেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ওমর ফারুক লিটন,বাংলাদেশ জেলা মহিলা দলের সানেনেত্রী সায়েদতুননচ্ছা নয়ন ,পলাশীপাড়া সমাজ কল্যাণ সমিতির নির্বাহী পরিচালক মোশাররফ হোসেন প্রমুখ।

আইন শৃঙ্খলা কমিটির সভায় মেহেরপুর জেলার আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়।



