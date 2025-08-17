রবিবার, ১৭ই আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২রা ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২২শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জেলা আইসিটি কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা আইসিটি কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন— অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সামিউল হক, সিভিল সার্জন ডা.এ কে এম, আবু সাঈদ, এল জি ই ডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস,এম রফিকুল হাসান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালে সুপার ডা.সাহারিয়া শায়লা জাহান, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মোঃ সামসুল আলম, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মন্ডল।

এছাড়াও ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, ডা. রফিকুল ইসলাম, ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপ-পরিচালক এ জে এম সিরাজুম মুনির,টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. মোঃ শামীম হোসেন, জোলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা কমান্ডেন্ট কামরুজ্জামান,জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার রুহুল আমিন,জেলা যুব উন্নয়নের অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক মহিবুর রহমান, জেলা কৃষি বিপনন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ ওয়ালিউল্লাহ,জেলা মৎস কর্মকর্তা সাধন সরকার,সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইচ টি হামিম,জেলা শিশু বিষয়ক কর্মকর্তা আয়োব হোসেন,উপানুষ্ঠানিক শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা শুরুজুজামান,পরিবেশ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মোফাজ্জল হোসেন, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহামুদ,পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীনসহ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আইসিটি খাতের উন্নয়ন, বিভিন্ন সরকারি সেবায় তথ্যপ্রযুক্তির প্রয়োগ, ই-গভর্নেন্স কার্যক্রম এবং নাগরিক সেবা সহজীকরণের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয়।


