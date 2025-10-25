শনিবার, ২৫শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৯ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২রা জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির অভিষেক ও খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির অভিষেক ও খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২৫, ২০২৫ ৬:৫০ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির উদ্যোগে জেলা কমিটির অভিষেক ও খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে এ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইটভাটা মালিক সমিতি খুলনা বিভাগের সভাপতি নাজির আহমেদ মুন্নু।
মেহেরপুর জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন।

অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিলন। 
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন যশোর জেলা সম্পাদক সেলিম রেজা বাবলু, ঝিনাইদহ জেলা সম্পাদক রুহুল আমিন, নড়াইল জেলা সম্পাদক কুশল, চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি খাজা নাজিম উদ্দিন, এবং সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন।

এর আগে অতিথিরা সভাস্থলে পৌঁছালে মেহেরপুর জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামী ৩ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে ফ্রি...

বুড়িপোতা ইউনিয়নের গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ২ নম্বর...

শোলমারী ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে চৌগাছা ইয়াংস্টার জয়ী

মেহেরপুরে জামায়াতে ইসলামীর সংসদ প্রার্থী তাজ উদ্দিন খানের...

গাংনীর দুই সীমান্তে নারীসহ ৬০ বাংলাদেশীকে পুশব্যাক করলাে...

আমঝুপিতে মাসুদুল হাসান স্মৃতি নাইট ফুটবল টুর্নামেন্টে দারিয়াপুর...