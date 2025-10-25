মেহেরপুরে জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির অভিষেক ও খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির উদ্যোগে জেলা কমিটির অভিষেক ও খুলনা বিভাগীয় প্রতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার দুপুরে মুজিবনগর পর্যটন মোটেলে এ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইটভাটা মালিক সমিতি খুলনা বিভাগের সভাপতি নাজির আহমেদ মুন্নু।
মেহেরপুর জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির সভাপতি মশিউর রহমানের সভাপতিত্বে সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর-২ আসনের সাবেক সংসদ সদস্য আমজাদ হোসেন।
অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক মিলন।
এছাড়াও বক্তব্য রাখেন যশোর জেলা সম্পাদক সেলিম রেজা বাবলু, ঝিনাইদহ জেলা সম্পাদক রুহুল আমিন, নড়াইল জেলা সম্পাদক কুশল, চুয়াডাঙ্গা জেলা সভাপতি খাজা নাজিম উদ্দিন, এবং সাধারণ সম্পাদক মোতালেব হোসেন।
এর আগে অতিথিরা সভাস্থলে পৌঁছালে মেহেরপুর জেলা ইটভাটা মালিক সমিতির পক্ষ থেকে ফুল দিয়ে তাদের শুভেচ্ছা জানানো হয়।