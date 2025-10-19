রবিবার, ১৯শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৬শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

অক্টোবর ১৯, ২০২৫ ১:০৭ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. মো. আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থ প্রতিম শীল, সিভিল সার্জন ডা. এ. কে. এম. আবু সাঈদ, এলজিইডি’র নির্বাহী প্রকৌশলী সাখাওয়াত হোসেন, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস. এম. রফিকুল হাসান, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. সাহারিয়া শায়লা জাহান, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মো. আবদুল্লাহ আল আমিন প্রমুখ।

এছাড়া সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার পলাশ মণ্ডল, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রহিম, ইসলামিক ফাউন্ডেশনের উপ-পরিচালক এ. জে. এম. সিরাজুম মুনির, টিটিসি’র অধ্যক্ষ ড. মো. শামীম হোসেন, জেলা তথ্য কর্মকর্তা আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা আরিফ আহমেদ, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক ওবায়দুল বাসার, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা মৎস্য কর্মকর্তা সাধন সরকার, সড়ক ও জনপথ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, জেলা নির্বাচন কর্মকর্তা মো. এনামুল হক, বন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এইচ. টি. হামিম, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহমুদসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা।

সভায় মেহেরপুর জেলার চলমান ও সম্ভাব্য উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।



