রবিবার, ১৯শে এপ্রিল, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৬ই বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১লা জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
এপ্রিল ১৯, ২০২৬ ১:২৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে সভায় অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (রাজস্ব) পার্থপ্রতিম শীল, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস এম রফিকুল ইসলাম, মেহেরপুর ২৫০ শয্যা বিশিষ্ট জেনারেল হাসপাতালের সুপার ডা. সাজ্জাদ হোসেন, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা. আবদুল্লাহ আল আমিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. জামিনুর রহমান খান উপস্থিত ছিলেন।

এছাড়াও সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোহাম্মদ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ পরিচালনা নাসিমা খাতুন, এনএসআই এর সহকারি পরিচালক জাহিদুল ইসলাম, জেল সুপার আমানউল্লাহ, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম,জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ পরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সঞ্জীব কুমার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন,জেলা নির্বাচন অফিসার মোঃ এনামুল হক, জেলা প্রতিবন্ধী বিষয় কর্মকর্তা তুলসী কুমার পাল, জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক রাশেদ আহমেদ, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহামুদ,পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীনসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় মেহেরপুর জেলার চলমান ও ভবিষ্যৎ উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ড নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।




