মেহেরপুরে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

ফেব্রুয়ারি ১৫, ২০২৬ ১:২৪ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবিরের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন— অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) তরিকুল ইসলাম, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক খাতুনে জান্নাত, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, এলজিইডির নির্বাহী প্রকৌশলী মনজুর রশিদ, গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী এস. এম. রফিকুল হাসান, সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ. কে. এম. নজরুল কবীর, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহা. আবদুল্লাহ আল আমিন, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মো. মেহেদী হাসান,

সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মো. আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার আব্দুর রাহিম, জেলা পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার, জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, জেলা ক্রীড়া অফিসার আরিফ আহমেদ, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক সঞ্জীব কুমার, জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার সুকুমার মিত্র, জেলা কৃষি বিপণন কর্মকর্তা তারিকুল ইসলাম, জেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা তোফাজ্জল হোসেন, সড়ক ও জনপদ বিভাগের প্রকৌশলী মিজানুর রহমান, জেলা নির্বাচন অফিসার মো. এনামুল হক, জেলা নিরাপদ খাদ্য কর্মকর্তা রিয়াজ মাহামুদ, পরিসংখ্যান কর্মকর্তা বশির উদ্দীন, উপজেলা নির্বাচন অফিসার বাবু হকসহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের কর্মকর্তারা।

সভায় মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের অগ্রগতি, চলমান প্রকল্পের বাস্তবায়ন এবং ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। জেলা প্রশাসক সংশ্লিষ্ট দপ্তরসমূহকে সমন্বয়ের মাধ্যমে কার্যক্রম বাস্তবায়নের নির্দেশনা প্রদান করেন।




