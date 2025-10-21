মঙ্গলবার, ২১শে অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৮শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা এনজিও সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ২১, ২০২৫ ৭:৩৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা এনজিও সমন্বয় কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। মঙ্গলবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালামের সভাপতিত্বে সভায় জেলার বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার (এনজিও) প্রতিনিধিরা অংশ নেন।

সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক পার্থ প্রতিম শীল, জেলা এনজিও সমিতির সাধারণ সম্পাদক আবু জাফর, ব্র্যাকের জেলা প্রতিনিধি মনিরুল হুদা, দারিদ্র বিমোচন সংস্থার কো-অর্ডিনেটর জালাল উদ্দিন, সিডিপির কো-অর্ডিনেটর জন পি বিশ্বাস, সুবাহ ও সামাজিক সংস্থার নির্বাহী পরিচালক মইন-উল আলম প্রমুখ।

সভায় জেলার উন্নয়ন কার্যক্রমে এনজিওগুলোর ভূমিকা আরও গতিশীল করা, সরকারি-বেসরকারি সমন্বয় জোরদার করা এবং সমাজকল্যাণমূলক উদ্যোগগুলোতে যৌথভাবে কাজ করার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়।



