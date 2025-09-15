মেহেরপুরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার সংস্কার অ্যাডহক কমিটির আলোচনা সভা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে জেলা ক্রীড়া সংস্কার অ্যাডহক কমিটির আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার বিকেলে জেলা প্রশাসকের কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বায়ক ড. মোহামদ আবদুল ছালাম। এ সময় উপস্থিত ছিলেন জেলা ক্রীড়া অফিসার ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব আরিফ আহমেদ, সদস্য মিজানুর রহমান, আলামিন ইসলাম, আসাদুর রহমান লিটন, সাইদুর রহমান জিকো, তামিম ইসলাম প্রমুখ।
সভায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন দিক ও কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।