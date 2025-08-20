বুধবার, ২০শে আগস্ট, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৫ই ভাদ্র, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে সফর, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার আলোচনা সভা

আগস্ট ২০, ২০২৫ ৮:৩৪ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে সংস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বায়ক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা ক্রীড়া অফিসার ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব আরিফ আহমেদ, সদস্য মিজানুর রহমান, আল আমিন ইসলাম, তামীম হোসেন ও আসাদুর রহমান লিটন প্রমুখ।

সভায় মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।


