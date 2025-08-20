মেহেরপুরে জেলা ক্রীড়া সংস্থার আলোচনা সভা

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার উদ্যোগে সংস্থার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এই সভা অনুষ্ঠিত হয়। জেলা প্রশাসক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার আহ্বায়ক সিফাত মেহনাজের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন জেলা ক্রীড়া অফিসার ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার সদস্য সচিব আরিফ আহমেদ, সদস্য মিজানুর রহমান, আল আমিন ইসলাম, তামীম হোসেন ও আসাদুর রহমান লিটন প্রমুখ।
সভায় মেহেরপুর জেলা ক্রীড়া সংস্থার বিভিন্ন কার্যক্রম ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা হয়।