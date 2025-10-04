মেহেরপুরে জেলা জামায়াত আমির মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

শনিবার, ৪ঠা অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১১ই রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
অক্টোবর ৪, ২০২৫ ৭:২৫ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা জামায়াতে ইসলামী আমির ও মেহেরপুর-১ আসনের সংসদ সদস্য প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খান গণসংযোগ করেছেন। শনিবার বিকেল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তিনি মেহেরপুর সদর উপজেলার কুতুবপুর ইউনিয়নের শুভরাজপুর গ্রামের বিভিন্ন এলাকায় গণসংযোগ পরিচালনা করেন।

গণসংযোগকালে মাওলানা তাজ উদ্দিন খান স্থানীয় জনগণ ও পথচারীদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন এবং আসন্ন নির্বাচনে তাদের সমর্থন কামনা করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সদর উপজেলা জামায়াতের আমির সোহেল রানা, সেক্রেটারি ও আমঝুপি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পদপ্রার্থী জাব্বারুল ইসলাম মাস্টার, কুতুবপুর ইউনিয়ন জামায়াতের আমির ইমদাদুল হক, সেক্রেটারি পারভেজ হুসাইন, উজুলপুর ওয়ার্ড সভাপতি লিটন আহমেদ প্রমুখ।



