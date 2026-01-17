মেহেরপুরে জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে চালকদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজ:
মেহেরপুর জেলা ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে চালকদের জন্য এক সচেতনতামূলক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শনিবার সকালে আয়োজিত এ কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে কর্মশালার উদ্বোধন করেন। এ সময় তিনি সড়ক দুর্ঘটনা রোধ, ট্রাফিক আইন মেনে চলা এবং নিরাপদ চালনার গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেন।
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক সার্জেন্ট আব্দুল হান্নান। কর্মশালায় মেহেরপুর জেলার বিভিন্ন এলাকার পেশাদার চালকরা অংশগ্রহণ করেন।
কর্মশালায় চালকদের ট্রাফিক আইন, সড়ক নিরাপত্তা, যানবাহন চালনার শৃঙ্খলা ও দায়িত্ববোধ বিষয়ে প্রশিক্ষণ ও দিকনির্দেশনা প্রদান করা হয়। আয়োজকরা জানান, সড়কে শৃঙ্খলা ফেরানো ও দুর্ঘটনা কমাতে এ ধরনের কর্মশালা নিয়মিত আয়োজন করা হবে।