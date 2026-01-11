রবিবার, ১১ই জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২১শে রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ১১, ২০২৬ ৬:০০ অপরাহ্ণ
Rojob-tutorial

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে জেলা নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের জেলা প্রশাসক ড. সৈয়দ এনামুল কবির। সভায় উপস্থিত ছিলেন পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ, সিভিল সার্জন ডা. আবু সাঈদ, মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-পরিচালক খাতুনে জান্নাত, মেহেরপুর সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আবদুল্লাহ আল আমিন।

এছাড়াও সভায় সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ খায়রুল ইসলাম, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার মোঃ আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদা, জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ পরিচালক সঞ্জীব কুমার, পিপি নজরুল ইসলাম,জেলা পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক আব্দুস সাত্তার,জেলা ইসলামিক ফাউণ্ডেশনের উপপরিচালক এ জে এম সিরাজুম মনির,জেলা তথ্য অফিসার আব্দুল্লাহ আল মামুন, এন এস আই এর ডিএডি জাহিদুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা অফিসার মোহাম্মদ আবদুর রাহীম,জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপ পরিচালক নাসিমা খাতুন,মেহেরপুর জেলা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ দপ্তরের পরিদর্শক বিদ্যুৎ বিহারী নাথ, জেলার আমানুল্লাহ আমান,প্রভেশন কর্মকর্তা মোঃ মিজানুর রহমান, কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক জিয়াউদ্দিন,কামদেবপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ইসরাইল হোসেন,সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম মিন্টু, মেহেরপুর জেলা মহিলা দলের সভানেত্রী সাইদাতুন্নেসা নয়নসহ সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

সভায় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধে চলমান কার্যক্রম, ভুক্তভোগীদের আইনি সহায়তা, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোর সমন্বয় জোরদারসহ জেলার সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে বিস্তর আলোচনা করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে গাঁজা ও চাঁদাবাজির টাকা সহ ছাত্রদল নেতা...

গাংনীতে প্রচন্ড শীত : হাসপাতালে রােগীদের ভীড়

জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ ২০২৬: মুজিবনগর উপজেলা পর্যায়ে শ্রেষ্ঠদের...

মেহেরপুরে গণভোটের প্রচারণা ও আচরণবিধি প্রতিপালনে জেলা প্রশাসনের...

গাংনীর সাহারবাটী ইউনিয়নে দরিদ্র-অসহায়দের মাঝে কম্বল বিতরণ অব্যাহত

মেহেরপুরে জেলা মাদক নিয়ন্ত্রণ কমিটির মাসিক সভা অনুষ্ঠিত