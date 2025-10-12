রবিবার, ১২ই অক্টোবর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৭শে আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৯শে রবিউস সানি, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা খেলাধুলা মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের দাবা প্রতিযোগিতায় আকিব, আলেক, রুহানি ও ফারিয়া চ্যাম্পিয়ন
খেলাধুলাবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের দাবা প্রতিযোগিতায় আকিব, আলেক, রুহানি ও ফারিয়া চ্যাম্পিয়ন

কর্তৃক Meherpur News
অক্টোবর ১২, ২০২৫ ৭:৩৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দাবা প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়নদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।

রবিবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায়—বালক বড় গ্রুপে দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আকিব ফুয়াদ মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাফিজ ইমতিয়াজকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হন।

বালক মধ্যম গ্রুপে বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আলেক জান্ডার একই বিদ্যালয়ের তাসনিম হোসেন ডালিমকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন।

বালিকা বড় গ্রুপে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রুহানি ইসলাম ফারিন দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামিয়া আফরিনকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হন।

বালিকা মধ্যম গ্রুপে দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফারিয়া তাসনিম মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামিয়া তাহসিনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন।

এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের দাবা চ্যাম্পিয়নরা খুলনা অঞ্চল পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।



Array

সম্পর্কিত পোস্ট

গাংনীতে প্রবাসীর স্ত্রীকে ধর্ষণের অভিযােগ; সালিসের টাকা গায়েব

শোলমারীতে ইয়ং স্টার ফুটবল টুর্নামেন্টে গাংনী একাদশের জয়

মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে ৫২তম স্কুল ও কারিগরি শিক্ষা...

জেলা পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন গোপালনগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়

মেহেরপুরে জামায়াত প্রার্থী মাওলানা তাজ উদ্দিন খানের গণসংযোগ

মরহুম আইনজীবী মনিরুজ্জামানের পরিবারকে বার কাউন্সিলের বেনিভোলেন্ট ফান্ডের...