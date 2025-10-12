মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের দাবা প্রতিযোগিতায় আকিব, আলেক, রুহানি ও ফারিয়া চ্যাম্পিয়ন

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ জাতীয় স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতির উদ্যোগে মেহেরপুর জেলা পর্যায়ে অনুষ্ঠিত ৫২তম স্কুল, মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতার দাবা প্রতিযোগিতায় বালক ও বালিকা উভয় বিভাগে চ্যাম্পিয়নদের নাম ঘোষণা করা হয়েছে।
রবিবার দুপুরে মেহেরপুর স্টেডিয়াম মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত এই প্রতিযোগিতায়—বালক বড় গ্রুপে দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আকিব ফুয়াদ মুজিবনগর সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাফিজ ইমতিয়াজকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হন।
বালক মধ্যম গ্রুপে বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের আলেক জান্ডার একই বিদ্যালয়ের তাসনিম হোসেন ডালিমকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন।
বালিকা বড় গ্রুপে জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রুহানি ইসলাম ফারিন দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সামিয়া আফরিনকে পরাজিত করে চ্যাম্পিয়ন হন।
বালিকা মধ্যম গ্রুপে দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ফারিয়া তাসনিম মেহেরপুর সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামিয়া তাহসিনকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হন।
এই প্রতিযোগিতার মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের দাবা চ্যাম্পিয়নরা খুলনা অঞ্চল পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছেন।