মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

জানুয়ারি ১৫, ২০২৬ ৬:৩৩ অপরাহ্ণ
মেহেরপুর নিউজ:

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে মেহেরপুর জেলার জেলা পর্যায়ে আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে মেহেরপুর সরকারি কলেজ মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে এ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়।

অনুষ্ঠানে মেহেরপুর সরকারি কলেজের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক মোহাম্মদ কাউসার আলীর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. এ কে এম নজরুল কবির।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এ আর বি কলেজের অধ্যক্ষ আনোয়ারুজ্জামান, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মোঃ ইসমাইল হোসেন, মেহেরপুর সরকারি কলেজের শিক্ষক পরিষদের সম্পাদক ও বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক খেজমত আলী মালিথ্যা এবং সহযোগী অধ্যাপক হাসানুজ্জামান।

বক্তারা শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলার গুরুত্ব তুলে ধরে নিয়মিত ক্রীড়া চর্চার আহ্বান জানান। পরে বেলুন উড়িয়ে জেলা পর্যায়ে আন্তঃকলেজ ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়।

এ প্রতিযোগিতায় জেলার বিভিন্ন কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করছে।




