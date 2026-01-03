শনিবার, ৩রা জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ১৯শে পৌষ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৩ই রজব, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা ধর্ম মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন
ধর্মবর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন

কর্তৃক Meherpur News
জানুয়ারি ৩, ২০২৬ ১:৪২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর সরস্বতী আশ্রমে এ প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।
জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর্যের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ (বিপিইউপি) মেহেরপুর পৌর শাখার সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা, সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার বিশ্বাস এবং সরস্বতী আশ্রম কমিটির সভাপতি ব্রতীন কুমার বাগচি।

অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাস। পরে অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মেহেরপুরে বীর মুক্তিযোদ্ধা আহমদ আলীর পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায়...

সার ডিলার নিয়োগ ও সার বিতরণ নীতিমালা–২০২৫ বাস্তবায়নে...

বৈশাখী টিভিতে নিয়োগ পেল মুনিব

মেহেরপুর-১ আসনে ৫ প্রার্থীর মনোনয়নপত্র বাতিল

মেহেরপুরে ষষ্ঠ প্রবীণদের মিলন মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর তেরঘরিয়ায় ককটেল ফাটিয়ে ৩ লাখ টাকা লুট...