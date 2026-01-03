মেহেরপুর নিউজঃ
বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের উদ্যোগে মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ে গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করা হয়েছে। শনিবার সকালে মেহেরপুর সরস্বতী আশ্রমে এ প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার উজ্জ্বল কুমার রায়।
জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহ্বায়ক মাধব চন্দ্র ভাস্কর্যের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ (বিপিইউপি) মেহেরপুর পৌর শাখার সভাপতি বিশ্বনাথ সাহা, সাধারণ সম্পাদক তপন কুমার বিশ্বাস এবং সরস্বতী আশ্রম কমিটির সভাপতি ব্রতীন কুমার বাগচি।
অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সদস্য সচিব ড. অশোক চন্দ্র বিশ্বাস। পরে অতিথিরা প্রদীপ প্রজ্বালনের মাধ্যমে জেলা পর্যায়ের গীতা পাঠ প্রতিযোগিতার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন।