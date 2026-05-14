বৃহস্পতিবার, ১৪ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ৩১শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ২৬শে জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মূলপাতা বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভাগীয় কমিশনারের মতবিনিময় সভা
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভাগীয় কমিশনারের মতবিনিময় সভা

কর্তৃক Meherpur News
মে ১৪, ২০২৬ ২:৫৩ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের সঙ্গে বিভাগীয় কমিশনারের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ সভার আয়োজন করা হয়।

মেহেরপুর জেলা প্রশাসক শিল্পী রানী রায়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার মোঃ আব্দুল্লাহ হারুন।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আতিকুল ইসলাম, সিভিল সার্জন ডা. এটিএম আবু সাঈদ এবং অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তাজওয়ার আকরাম সাকাপি ইবনে সাজ্জাদ।

এসময় আরও উপস্থিত ছিলেন মেহেরপুর সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. নজরুল কবীর, সরকারি মহিলা কলেজের উপাধ্যক্ষ প্রফেসর মুহাঃ আব্দুল্লাহ আল আমিন, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার বাবলু সূত্রধর, গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার আনোয়ার হোসেন, মুজিবনগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার সাইফুল হুদাসহ বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তারা।

সভায় জেলার সার্বিক উন্নয়ন, প্রশাসনিক কার্যক্রমের গতি বৃদ্ধি এবং জনসেবার মান উন্নয়নে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।




Array

সম্পর্কিত পোস্ট

মুজিবনগরে আইডিয়াল মাদ্রাসা ও দারুল হিফজের ফলাফল প্রকাশ...

গাংনী সাব-রেজিস্ট্রার ও ভূমি অফিসের গ্রীল কেটে চুরি

গাংনীতে গ্রাম আদালত কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর থেকে সাব্বির হজ কাফেলার ৮০ হজযাত্রীর মক্কার...

মেহেরপুরে জেলা যাত্রী ও পণ্য পরিবহন কমিটির সভা...

মেহেরপুরে সড়ক নিরাপত্তা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত