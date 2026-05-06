বুধবার, ৬ই মে, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ, ২৩শে বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৮ই জিলকদ, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জেলা পুলিশের কিট প্যারেড অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
মে ৬, ২০২৬ ৭:০১ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে কিট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে অফিসার ও ফোর্সদের অংশগ্রহণে এ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।

প্যারেডে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং প্যারেড পরিদর্শন করেন। এ সময় অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ফোর্সদের টার্নআউট ও কিট মালামালের ভিত্তিতে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করা হয়।

কিট পরিদর্শন শেষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মেহেদী হাসান প্যারেডে অংশগ্রহণকারীদের কিট বইতে স্বাক্ষর করেন।

প্যারেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আরআই মোঃ মিজানুর রহমান।




