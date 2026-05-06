মেহেরপুরে জেলা পুলিশের কিট প্যারেড অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে কিট প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার দুপুরে মেহেরপুর পুলিশ লাইন্স প্যারেড গ্রাউন্ডে অফিসার ও ফোর্সদের অংশগ্রহণে এ প্যারেড অনুষ্ঠিত হয়।
প্যারেডে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক অভিবাদন গ্রহণ করেন এবং প্যারেড পরিদর্শন করেন। এ সময় অংশগ্রহণকারী অফিসার ও ফোর্সদের টার্নআউট ও কিট মালামালের ভিত্তিতে জিএস (গুড সার্ভিস) মার্ক প্রদান করা হয়।
কিট পরিদর্শন শেষে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) মোহাম্মদ আতিকুল হক এবং অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মেহেদী হাসান প্যারেডে অংশগ্রহণকারীদের কিট বইতে স্বাক্ষর করেন।
প্যারেড কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন আরআই মোঃ মিজানুর রহমান।