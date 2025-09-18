বৃহস্পতিবার, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ৩রা আশ্বিন, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ২৫শে রবিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
মেহেরপুরে জেলা পুলিশের মাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের মাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত

কর্তৃক Meherpur News
সেপ্টেম্বর ১৮, ২০২৫ ৭:২৬ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজ:

মেহেরপুর জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাসিক আইন-শৃঙ্খলা ও অপরাধ পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার সকালে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের কনফারেন্স রুমে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

মেহেরপুর জেলার পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকীর সভাপতিত্বে মাসিক অপরাধ পর্যালোচনা সভায় মেহেরপুর জেলার সন্ত্রাসবাদ, সাম্প্রদায়িক উস্কানি, মাদক নির্মূল, অনলাইন জুয়া, কিশোর গ্যাংসহ বিভিন্ন ধরনের অপরাধ দমন ও আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণসহ যেকোন ধরনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার বিষয়ে সকল অফিসার ও ফোর্সদের আইনের আলোকে বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়। একই সাথে সততা, সাহসিকতা, কঠোর পরিশ্রম, নিষ্ঠা ও পেশাদারিত্বের সাথে মেহেরপুর জেলার সকল শ্রেণির নাগরিকদের পুলিশিং সেবা প্রদানের জন্য কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন।

এছাড়াও জেলার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মামলার অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। সভায় আগস্ট ২০২৫ মাসের মাদকদ্রব্য উদ্ধার, সাজা ওয়ারেন্ট তামিল, আসামী গ্রেফতার এবং ভালো কাজের স্বীকৃতি স্বরুপ নগর অর্থ ও ক্রেস্ট প্রদান করা হয়।

অপরাধ পর্যালোচনা সভায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আব্দুল করিমসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগন উপস্থিত ছিলেন।



