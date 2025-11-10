মেহেরপুরে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুরে জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেড মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী। সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরা তাদের নানা সমস্যা ও দাবি-দাওয়ার কথা পুলিশ সুপারের কাছে তুলে ধরেন।
পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী সকলের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।
এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) আতিকুল হক প্রমুখ।