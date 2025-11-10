সোমবার, ১০ই নভেম্বর, ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, ২৫শে কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, ১৮ই জমাদিউল আউয়াল, ১৪৪৭ হিজরি
বর্তমান পরিপ্রেক্ষিত

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

নভেম্বর ১০, ২০২৫ ৯:৫২ অপরাহ্ণ

মেহেরপুর নিউজঃ

মেহেরপুরে জেলা পুলিশের উদ্যোগে মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সোমবার সকালে পুলিশ লাইন্স ড্রিল শেড মিলনায়তনে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় সভাপতিত্ব করেন মেহেরপুরের পুলিশ সুপার মোহাম্মদ মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী। সভায় জেলা পুলিশের বিভিন্ন ইউনিটের সদস্যরা তাদের নানা সমস্যা ও দাবি-দাওয়ার কথা পুলিশ সুপারের কাছে তুলে ধরেন।

পুলিশ সুপার মনজুর আহমেদ সিদ্দিকী সকলের বক্তব্য মনোযোগ দিয়ে শোনেন এবং সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন ও অর্থ) জামিনুর রহমান খান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস্) আতিকুল হক প্রমুখ।




