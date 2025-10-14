মেহেরপুরে জেলা প্রশাসকের জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন

মেহেরপুর নিউজঃ
মেহেরপুর জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম গাংনী উপজেলার জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয় পরিদর্শন করেছেন। মঙ্গলবার দুপুরে তিনি বিদ্যালয়ে পৌঁছালে প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী তাঁকে ফুল দিয়ে শুভেচ্ছা জানান।
পরে বিদ্যালয়ের স্কাউট ও গার্ল গাইডসের সদস্যরা জেলা প্রশাসককে গার্ড অব অনার প্রদান করেন। এ সময় জেলা প্রশাসক প্যারেড পরিদর্শন ও সালাম গ্রহণ করেন।
পরিদর্শনকালে তিনি বিদ্যালয়ের ফুটবল, ক্রিকেট, হ্যান্ডবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, সাঁতার ও কারাতে দলের খেলোয়াড়দের সঙ্গে পৃথকভাবে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
পরে বিদ্যালয়ের মুক্তমঞ্চে শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখেন জেলা প্রশাসক ড. মোহাম্মদ আবদুল ছালাম।
গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও বিদ্যালয় ম্যানেজিং কমিটির সভাপতি আনোয়ার হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখেন প্রধান শিক্ষক হাসান আল নূরানী।
এছাড়া শিক্ষার্থী ইসরাত জাহান সাদিয়া ও রজনি আখতার রিম্পাও বক্তব্য রাখেন।
বিদ্যালয় পরিদর্শন শেষে জেলা প্রশাসক শিক্ষার মান ও সুন্দর পরিবেশের ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য বিদ্যালয়টিকে অনুসরণযোগ্য বলে অভিহিত করেন।
এদিন জেলা প্রশাসকের সম্মানে বিদ্যালয়ে একটি মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও অনুষ্ঠিত হয়। এতে শিক্ষার্থীরা সংগীত ও নৃত্য পরিবেশন করে।
জেলা প্রশাসকের সঙ্গে ছিলেন সরকারি কমিশনার ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট শেখ তৌহিদুল কবীর।